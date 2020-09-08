Как получить пенсию жителям ОРДЛО, рассказали в Кабмине

Пенсия в Украине. Фото: Час-дій

https://racurs.ua/n143551-kak-poluchit-pensiu-jitelyam-ordlo-rasskazali-v-kabmine.html

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Пенсии в Украине для жителей с оккупированных территорий будут доступны после прохождения верификации своего фактического проживания на Донбассе. Для подтверждения своего статуса у пенсионеров есть месяц.

Деньги можно будет получить сразу после того, как люди придут в отделение банка. Об этом рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью «Фактам».

Он пояснил, что на время карантина для переселенцев отложили обязанность каждые 60 дней подтверждать свой статус, но после официальной отмены карантина эта норма возобновится.

Пенсионеры смогут получить свои деньги сразу после прохождения верификации. Для избежания огромных очередей на КПВВ в Кабмине разработают специальный механизм.

Так, человек должен будет уведомить банк о дне своего визита заранее, воспользовавшись приложением «Дія», и записаться в электронную очередь. Сообщается, что пенсионерам будут помогать зарегистрироваться и создадут личные кабинеты.

Напомним, ранее мы сообщали, что пенсии в Украине с 1 июля повысят тем украинцам, которых обошла стороной майская индексация, а также пенсионерам, которые получают минимальную пенсию. Граждане, находящиеся на заслуженном отдыхе, получат пенсию в размере от одного до 10 прожиточных минимумов.