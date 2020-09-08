Як отримати пенсію жителям ОРДЛО, розповіли у Кабміні

Пенсії в Україні. Фото: Час-дій

https://racurs.ua/ua/n143551-yak-otrymaty-pensiu-jytelyam-ordlo-rozpovily-u-kabmini.html

Ракурс

Пенсії в Україні для жителів з окупованих територій будуть доступні після проходження верифікації свого фактичного проживання на Донбасі. На підтвердження свого статусу у пенсіонерів є місяць.

Гроші можна буде отримати відразу після того, як люди прийдуть до відділення. Про це розповів міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв’ю «Фактам».

Він пояснив, що на час карантину для переселенців відклали обов’язок кожні 60 днів підтверджувати свій статус, але після офіційного скасування карантину ця норма поновиться.

Пенсіонери зможуть отримати свої гроші відразу після проходження верифікації. Для того, щоб уникнути величезних черг на КПВВ у Кабміні розроблять спеціальний механізм.

Так, людина повинна буде повідомити банк про день свого візиту заздалегідь, скористувавшись додатком «Дія» та записатися в електронну чергу. Повідомляється, що пенсіонерам будуть допомагати зареєструватися та створять особисті кабінети.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пенсії в Україні з 1 липня підвищать тим українцям, яких обійшла стороною травнева індексація, а також пенсіонерам, котрі отримують мінімальну пенсію. Громадяни, які перебувають на заслуженому відпочинку, отримують пенсії від одного до 10 прожиткових мінімумів.