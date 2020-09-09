Неадекватный автохейтер разбил около десятка авто в Ужгороде. Фото: Telegram

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Ракурс

В Ужгороде на улице Заньковецкой сегодня, 9 сентября, около полудня произошел инцидент. Неадекватный мужчина начал крушить автомобили. Под горячую руку автохейтера попали около десяти автомобилей и автобус.

Неадеквату понадобилось всего лишь 15 минут, чтобы разбить лобовые стекла автомобилей. Он запрыгивал на капоты машин, а затем принимался разбивать ногами стекла, сообщает в Telegram-канале Виталий Глагола.

На место инцидента прибыли патрульные полицейские, которые задержали неадекватного мужчину. По предварительным данным, автохейтер находился в состоянии наркотического опьянения.

Хулиган был доставлен в отделение полиции, а владельцы пострадавших автомобилей вместе со следователями фиксируют нарушение и оценивают убытки.

Одна владелица пострадавшего автомобиля рассказала, что она остановилась, подумав, что мужчина собирается переходить дорогу. Но хулиган с разгону запрыгнул на капот автомобиля и стал ногами выбивать лобовое стекло.