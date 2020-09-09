Неадекватний автохейтер розбив близько десяти авто в Ужгороді. Фото: Telegram

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Ракурс

В Ужгороді на вулиці Заньковецької сьогодні, 9 вересня, близько 12.00 стався інцидент. Неадекватний чоловік почав трощити автомобілі. Під гарячу руку автохейтера потрапили близько десяти автомобілів та автобус.

Хулігану знадобилося всього 15 хвилин, щоб розбити скло автомобілів. Він стрибав на капоти машин, а потім розбивав ногами вікна, повідомляє у Telegram-каналі Віталій Глагола.

На місце інциденту прибули патрульні поліцейські, які затримали неадекватного чоловіка. За попередніми даними, автохейтер перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Хуліган був доставлений у відділення поліції, а власники постраждалих автомобілів разом зі слідчими фіксують порушення та оцінюють збитки.

Одна власниця постраждалого автомобіля розповіла, що вона зупинилася, подумавши, що чоловік збирається переходити дорогу. Але хуліган із розгону стрибнув на капот автомобіля і став ногами вибивати лобове скло.