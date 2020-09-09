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Ракурс
Неадекватний автохейтер розбив близько десяти авто в Ужгороді. Фото: Telegram

Неадекватний автохейтер розбив близько десяти авто в Ужгороді (ФОТО)

9 вер 2020, 15:10
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В Ужгороді на вулиці Заньковецької сьогодні, 9 вересня, близько 12.00 стався інцидент. Неадекватний чоловік почав трощити автомобілі. Під гарячу руку автохейтера потрапили близько десяти автомобілів та автобус.

Хулігану знадобилося всього 15 хвилин, щоб розбити скло автомобілів. Він стрибав на капоти машин, а потім розбивав ногами вікна, повідомляє у Telegram-каналі Віталій Глагола.

Неадекватний автохейтер розбив близько десяти авто в Ужгороді. Фото: Telegram

Неадекватний автохейтер розбив близько десяти авто в Ужгороді. Фото: TelegramНа місце інциденту прибули патрульні поліцейські, які затримали неадекватного чоловіка. За попередніми даними, автохейтер перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Неадекватний автохейтер розбив близько десяти авто в Ужгороді. Фото: Telegram

Неадекватний автохейтер розбив близько десяти авто в Ужгороді. Фото: TelegramХуліган був доставлений у відділення поліції, а власники постраждалих автомобілів разом зі слідчими фіксують порушення та оцінюють збитки.

Неадекватний автохейтер розбив близько десяти авто в Ужгороді. Фото: Telegram


Неадекватний автохейтер розбив близько десяти авто в Ужгороді. Фото: Telegram

Одна власниця постраждалого автомобіля розповіла, що вона зупинилася, подумавши, що чоловік збирається переходити дорогу. Але хуліган із розгону стрибнув на капот автомобіля і став ногами вибивати лобове скло.

Джерело: Ракурс


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