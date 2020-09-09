Рада хочет заставить интернет-провайдеров «стучать» на пользователей. Фото: by24.org

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Ракурс

Нардепы решили бороться с киберпреступностью введением электронных доказательств. В связи с этим в парламенте был зарегистрирован законопроект № 4004, который предполагает обязать интернет-провайдеров раскрывать данные о пользователях в интернете.

Законопроект предлагает усовершенствовать взаимодействие правоохранительных органов и провайдеров во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных действий, а также временного доступа к информации и документам. Соответствующая информация появилась на сайте Верховной Рады.

Автором этого законопроекта является нардеп из фракции «Слуга народа» Денис Монастырский. Также законопроект подписали 13 нердепов из разных фракций.

Законопроект обязывает провайдеров за собственные средства устанавливать техсредства, необходимые для проведения негласных следственных действий и доступа к информации о связях пользователей, маршруте предоставления интернет-услуг, их продолжительности и содержании.

Кроме этого законопроект дополнит перечень процессуальных источников доказательств электронными доказательствами, а также создаст порядок специальной конфискации виртуальных активов.

К электронным доказательств могут принадлежать текстовые документы, графические изображения, планы, фотографии, видео- и звукозаписи, виртуальные активы, сайты, текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, метаданные и базы данных.

Также в документе указано, что в настоящее время специальная конфискация не охватывает виртуальные активы, хотя через виртуальные рынки осуществляется отмывание доходов, полученных преступным путем.

В частности, виртуальные активы, которые были предметом уголовного преступления или иного общественно опасного деяния, конфискуются, кроме тех, которые возвращаются законному владельцу.