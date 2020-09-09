Рада хоче змусити інтернет-провайдерів доносити на користувачів. Фото: by24.org

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Нардепи вирішили боротися із кіберзлочинністю введенням електронних доказів. У зв’язку з цим у парламенті був зареєстрований законопроект № 4004, який передбачає зобов’язати інтернет-провайдерів розкривати дані про користувачів в інтернеті.

Законопроект пропонує удосконалити взаємодію правоохоронних органів і провайдерів під час проведення оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих дій, а також тимчасового доступу до інформації та документів. Відповідна інформація з’явилася на сайті Верховної Ради.

Автором цього законопроекту є нардеп із фракції «Слуга народу» Денис Монастирський. Також законопроект підписали 13 нардепів із різних фракцій.

Законопроект зобов’язує провайдерів за власні кошти встановлювати техзасоби, необхідні для проведення негласних слідчих дій та доступу до інформації про зв’язки користувачів, маршрути надання інтернет-послуг, їх тривалість та зміст.

Крім цього, законопроект доповнить перелік процесуальних джерел доказів електронними доказами, а також створить порядок спеціальної конфіскації віртуальних активів.

До електронних доказів можуть належати текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи, віртуальні активи, сайти, текстові, графічні, голосові повідомлення, метадані та бази даних.

Також у документі зазначено, що наразі спеціальна санкція не охоплює віртуальні активи, хоча через віртуальні ринки здійснюється відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Зокрема, віртуальні активи, які були предметом кримінального злочину чи іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються законному власнику.