Дефицит воды в Крыму прокомментировали у Зеленского

Крым страдает от дефицита воды, фото: «Одесская Жизнь»

https://racurs.ua/n143773-deficit-vody-v-krymu-prokommentirovali-u-zelenskogo.html

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Представительство президента Украины в автономной республике Крым (АРК) отреагировало на недавние заявления оккупантов о якобы нарушении Украиной правозащитных обязательств из-за прекращения подачи воды на временно оккупированный полуостров.

В ведомстве отмечают, что обеспечение оккупированной территории ресурсами является обязанностью государства-оккупанта. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой представительства президента Украины в АРК.

Государство-оккупант должно с помощью всех имеющихся средств обеспечивать население продуктами питания и медицинскими материалами, — подчеркивают в ведомстве со ссылкой на нормы международных договоренностей. — Эти положения, безусловно, касаются и такого ресурса как вода.

Украина не должна решать проблемы, возникающие перед государством-оккупантом после шести лет временной оккупации им части суверенной территории Украины, — добавляют в ведомстве.

Кремлевский куратор временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов 11 сентября заявил, в частности, что перекрытие Украиной Северо-Крымского канала является якобы «грубым нарушением основных прав человека» со стороны Украины относительно населения полуострова.

В представительстве президента Украины в АРК отмечают, что положения международных договоров в области защиты прав человека, на которые ссылаются оккупанты, не касаются права на воду или поставки других ресурсов, а касаются гарантирования и обеспечения других прав человека, которых как раз страна-агрессор не соблюдает в отношении жителей Крыма.

В ведомстве подчеркивают, что за время оккупации в Крыму произошли десятки убийств, насильственных исчезновений, пыток украинских и крымскотатарских активистов и именно Россия и ее должностные лица несут за это ответственность.

Напомним, этим летом в Крыму пересохли несколько основных рек.