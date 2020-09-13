Дефіцит води в Криму прокоментували у Зеленського

Крим потерпає від дефіциту води, фото: «Одесская Жизнь»

https://racurs.ua/ua/n143773-deficyt-vody-v-krymu-prokomentuvaly-u-zelenskogo.html

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Представництво президента України в автономній республіці Крим (АРК) відреагувало на нещодавні заяви окупантів щодо нібито порушення Україною правозахисних зобов’язань через припинення постачання води до тимчасово окупованого півострова.

У відомстві наголошують, що забезпечення окупованої території ресурсами є обов’язком держави-окупанта. Про це йдеться у заяві, опублікованій прес-службою представництва президента України в АРК.

Держава-окупант зобов’язана за допомогою усіх наявних засобів забезпечувати населення продуктами харчування та медичними матеріалами, — наголошують у відомстві з посиланням на норми міжнародних домовленостей. — Ці положення, безумовно, стосуються і такого ресурсу як вода.

Україна не повинна вирішувати проблеми, які постають перед державою-окупантом після шести років тимчасової окупації нею частини суверенної території України, — додають у відомстві.

Кремлівський куратор тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов 11 вересня заявив, зокрема, що перекриття Україною Північно-Кримського каналу є нібито «грубим порушенням основоположних прав людини» з боку України щодо населення півострова.

У представництві президента України в АРК наголошують, що положення міжнародних договорів у галузі захисту прав людини, на які посилаються окупанти, не стосуються права на воду чи постачання інших ресурсів, а стосуються гарантування і забезпечення інших прав людини, котрих якраз країна-агресор не дотримується щодо жителів Криму.

У відомстві наголошують, що за час окупації в Криму сталися десятки вбивств, насильницьких зникнень, катувань українських та кримськотатарських активістів і саме Росія та її посадовці несуть за це відповідальність.

Нагадаємо, цього літа в Криму пересохли кілька основних рік.