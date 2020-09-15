«Красный» Ивано-Франковск открывает школы вопреки карантину — ответственность за детей перенесли на родителей

Коронавирус в школах. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143867-krasnyy-ivano-frankovsk-otkryvaet-shkoly-vopreki-karantinu-otvetstvennost-za-detey-perenesli.html

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Коронавирус в Украине активно распространяется, но опасность заболевания полностью игнорируется властями Ивано-Франковска. В «красной зоне» карантина местные депутаты проголосовали за решение поэтапно восстанавливать работу детских садов и школ.

Они оправдывают такие действия обращениями родителей и конституционным правом граждан получать образование. Об этом сообщает пресс-служба городского совета города.

Таким образом уже с 15 сентября в городе начнут открывать сады. Затем начнут работать начальные школы — с 21 сентября. А с 28 сентября вернутся к очному обучению учащиеся средних и старших классов.

При этом местные власти заявляют о необходимости обеспечить соблюдение работниками школ всех санитарно-гигиенических требований для противодействия распространению коронавируса, а ответственность за состояние здоровья учеников возложат на родителей.

Напомним, ранее мы сообщали, что Ивано-Франковский городской совет намерен судиться с Кабинетом министров Украины. Мэрия хочет обжаловать и отменить постановление правительства, которое устанавливает разделение государства на карантинные зоны.

Власть будет подавать иск, руководствуясь решением Конституционного суда Украины. Суд ранее признал, что установление правительством карантина противоречит законам Украины, поскольку такое решение должна была принимать исключительно Верховная Рада.