«Червоний» Івано-Франківськ відкриває школи попри карантин — відповідальність за дітей скинули на батьків

Коронавірус у школі. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143867-chervonyy-ivano-frankivsk-vidkryvaie-shkoly-popry-karantyn-vidpovidalnist-za-ditey-skynuly.html

Ракурс

Коронавірус в Україні поширюється, але небезпечність захворювання повністю ігнорується владою Івано-Франківська. У «червоній зоні» карантину місцеві депутатами проголосували за рішення поетапно відновлювати роботу дитячих садків та шкіл.

Вони виправдовують такі дії зверненнями батьків та конституційним правом громадян здобувати освіту. Про це повідомляє прес-служба міської ради міста.

Таким чином вже з 15 вересня у місті почнуть відкривати садки. Згодом почнуть працювати початкові школи — з 21 вересня. А з 28 вересня повернуться до очного навчання учні середніх і старших класів.

При цьому місцева влада заявляє про необхідність забезпечити дотримання працівниками усіх санітарно-гігієнічних вимог для протидії поширенню коронавірусу, а відповідальність за стан здоров’я учнів перекладуть на батьків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Івано-Франківська міська рада має намір судитися з Кабінетом міністрів України. Мерія хоче оскаржити і скасувати постанову уряду, яка встановлює поділ держави на карантинні зони.

Влада буде подавати позов, керуючись рішенням Конституційного суду України. Суд раніше визнав, що встановлення урядом карантинних обмежень суперечить законам України, оскільки таке рішення мала ухвалювати виключно ВРУ.