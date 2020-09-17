Геннадий Кернес, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n143955-kernesa-dostavili-v-germaniu-v-protivokovidnoy-kapsule-detali-video.html

Ракурс

Геннадия Кернеса, мэра Харькова, вчера, 16 сентября, из харьковского аэропорта забрал самолет, который доставил его в Германию.

Мэра Харькова перевозили в противоковидной капсуле, как этого требуют последние протоколы по транспортировке больных коронавирусной болезни COVID-19. Об этом спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко заявил сегодня, 17 сентября, во время брифинга.

В то же время Сидоренко опроверг информацию, которая распространялась в соцсетях, о том, что Кернеса якобы подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По его словам, на самом деле Кернес был подключен к аппарату високопотоковой подачи кислорода и находился в сознании.

Соратник Кернеса бизнесмен Павел Фукс в своей Telegram-канале опубликовал видео, на котором можно увидеть обслуживающий персонал у этой капсулы. Фукс также сообщил, что Кернес около 1.00 17 сентября был госпитализирован в немецкую клинику «Шарите».

Сидоренко на брифинге отметил, что состояние мэра Харькова не такое тяжелое, как об этом говорилось в слухах, распространявшихся в интернет-пабликах, поскольку в таком случае врачи бы не согласились на осуществление госпитализации.

Сидоренко отметил, что Кернес не хотел оставлять Украину, однако согласился на прохождение лечения в Германии под давлением близких и родных.

По его словам, жизни Кернеса угрозы нет, он находится в сознании в стабильно тяжелом состоянии, однако COVID-19 спровоцировал обострение старых болезней и ранений, которые были у мэра Харькова.

Ухудшение врачи связывают с ранениями, которые Геннадий Кернес получил 28 апреля 2014 года, во время пробежки на него произошло покушение, в результате этого покушения был поврежден позвоночник, спинной мозг, одно из легких, печень и так далее, — подчеркнул спикер горсовета.

Относительно местных выборов, запланированных на 25 октября, Сидоренко отметил, что у «Блока Кернеса — Успешный Харьков» другого кандидата на мэры нет, однако самому Кернесу не обязательно лично участвовать в регистрации себя как кандидата.

Он не обязан на регистрации присутствовать лично. Поскольку он идет от партии, то и документы может подавать партия, — подчеркнул Сидоренко.



Напомним, Кернеса забрал из Харькова тот же самолет, которым недавно перевезли в Германию отравленного российского оппозиционера Алексея Навального.