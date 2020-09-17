Геннадій Кернес, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n143955-kernesa-dostavyly-do-nimechchyny-u-protykovidniy-kapsuli-detali-video.html

Ракурс

Геннадія Кернеса, мера Харкова, вчора, 16 вересня, з харківського аеропорту забрав літак, який доставив його до Німеччини.

Мера Харкова перевозили в протиковідній капсулі, як цього вимагають останні протоколи з транспортування хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це речник Харківської міськради Юрій Сидоренко заявив сьогодні, 17 вересня, під час брифінгу.

Водночас Сидоренко спростував інформацію, яка поширювалася в соцмережах, про те, що Кернеса нібито підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

За його словами, насправді Кернес був підключений до апарату високопотокової подачі кисню й перебував у свідомості.

Соратник Кернеса бізнесмен Павло Фукс у своєму Telegram-каналі опублікував відео, на якому можна побачити обслуговуючий персонал біля цієї капсули. Фукс також повідомив, що Кернеса близько 1.00 17 вересня госпіталізували до німецької клініки «Шаріте».

Сидоренко на брифінгу наголосив, що стан мера Харкова не такий тяжкий, як про це йшлося в чутках, що поширювалися інтернет-пабліками, оскільки в такому разі лікарі б не погодилися на здійснення госпіталізації.

Сидоренко зазначив, що Кернес не хотів залишати України, проте погодився на проходження лікування в Німеччині під тиском близьких та рідних.

За його словами, життю Кернеса загрози немає, він перебуває при свідомості у стабільно важкому стані, проте COVID-19 спровокував загострення старих хвороб та поранень, які були в мера Харкова.

Погіршення лікарі пов’язують із пораненнями, які Геннадій Кернес отримав 28 квітня 2014 року, під час пробіжки на нього стався замах, в результаті цього замаху було пошкоджено хребет, спинний мозок, одне з легень, печінка і так далі, — наголосив речник міськради.

Щодо місцевих виборів, запланованих на 25 жовтня, Сидоренко зазначив, що в «Блоку Кернеса — Успішний Харків» іншого кандидату на мери немає, проте самому Кернесу не обов’язково особисто брати участь у реєстрації себе як кандидата.

Він не зобов’язаний на реєстрації бути присутнім особисто. Оскільки він йде від партії, то і документи може подавати партія, — наголосив Сидоренко.



Нагадаємо, Кернеса забрав із Харкова той же літак, яким нещодавно перевезли до Німеччини отруєного російського опозиціонера Олексія Навального.