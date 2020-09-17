«Пакет малыша» возвращается, фото: «ПроЗахід»

https://racurs.ua/n143962-paket-malysha-vozvraschaetsya-rada-reshila-otkazatsya-ot-monetizacii-gospomoschi-dlya-malyshey.html

Ракурс

Верховная Рада в первом чтении сегодня, 17 сентября, поддержала законопроект № 3006а, который предусматривает отказ от монетизации «пакета малыша» — одноразовой государственной помощи при рождении ребенка.

Соответствующий законопроект, который вносит изменения в закон «О государственной помощи семьям с детьми», в первом чтении поддержали 316 народных избранников. Об этом сообщается на сайте парламента.

Ориентировочная стоимость «пакета малыша» составляет 5 тыс. грн. В конце июля Кабмин утвердил проект постановления, которое предусматривало выплату соответствующей суммы денежной помощи вместо получения «пакете малыша». За эти деньги нужные малышу вещи можно приобрести в специальных розничных точках.

В случае вступления в силу законопроектом № 3006а, на период с 1 октября по 31 декабря этого года закупка «пакетов малыша» будет происходить через управление ООН с последующей их доставкой в ​​родильные дома и отделы социального обеспечения.

А с 1 января 2021 года обеспечение и доставка «пакетов малыша» будет осуществляться в соответствии с законом «О публичных закупках».