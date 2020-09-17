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Ракурс
«Пакет малыша» возвращается, фото: «ПроЗахід»

«Пакет малыша» возвращается — Рада решила отказаться от монетизации госпомощи

17 сен 2020, 16:24
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Верховная Рада в первом чтении сегодня, 17 сентября, поддержала законопроект № 3006а, который предусматривает отказ от монетизации «пакета малыша» — одноразовой государственной помощи при рождении ребенка.

Соответствующий законопроект, который вносит изменения в закон «О государственной помощи семьям с детьми», в первом чтении поддержали 316 народных избранников. Об этом сообщается на сайте парламента.

Ориентировочная стоимость «пакета малыша» составляет 5 тыс. грн. В конце июля Кабмин утвердил проект постановления, которое предусматривало выплату соответствующей суммы денежной помощи вместо получения «пакете малыша». За эти деньги нужные малышу вещи можно приобрести в специальных розничных точках.

В случае вступления в силу законопроектом № 3006а, на период с 1 октября по 31 декабря этого года закупка «пакетов малыша» будет происходить через управление ООН с последующей их доставкой в ​​родильные дома и отделы социального обеспечения.

А с 1 января 2021 года обеспечение и доставка «пакетов малыша» будет осуществляться в соответствии с законом «О публичных закупках».


Идея с монетизацией пакета себя не оправдала. Хотя бы потому, что для ее реализации надо пройти «семь кругов ада», собрать справки, выстоять очередь на получение карты для выплат, а потом еще и найти магазин, в котором ею можно воспользоваться, — подчеркивает пресс-служба партии «Слуга народа».

Источник: Ракурс


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