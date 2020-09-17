«Пакунок малюка» повертається, фото: «ПроЗахід»

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Верховна Рада в першому читанні сьогодні, 17 вересня, підтримала законопроект № 3006а, який передбачає відмову від монетизації «пакунку малюка» — одноразової державної допомоги при народженні дитини.

Відповідний законопроект, який вносить зміни до закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», у першому читанні підтримали 316 народних обранців. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Орієнтовна вартість «пакунка малюка» становить 5 тис. грн. Наприкінці липня Кабмін затвердив проект постанови, яка передбачала виплату відповідної суми грошової допомоги замість отримання «пакунку малюка». За ці гроші потрібні малюку речі можна придбати у спеціальних роздрібних точках.

В разі набуття чинності законопроектом № 3006а, на період з 1 жовтня до 31 грудня цього року закупівля «пакунків малюка» відбуватиметься через управління ООН з подальшою їх доставкою до пологових будинків та відділів соціального забезпечення.

А з 1 січня 2021 року забезпечення та доставка «пакунків малюка» здійснюватиметься відповідно до закону «Про публічні закупівлі».