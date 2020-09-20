Владимир Зеленский. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n144061-zelenskiy-prizval-slug-perestat-stelit-sebe-solomku.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, призвал своих сопартийцев из «Слуги народа» перестать перекладывать ответственность на других и «стелить себе соломку».

По словам лидера государства, члены его партии обладают достаточным количеством времени, чтобы доказать свою эффективность. Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Отметим, что за последний месяц во фракции «Слуга народа» произошло два крупных скандала с исключением народных депутатов Гео Лероса и Александра Юрченко. Гео Лероса исключили из «Слуги народа» за публикацию так называемых «пленок Ермака», а Александр Юрченко попался на коррупции.

Напомним, ранее мы сообщали, что рейтинг президентской политсилы стремительно падает. Так, за партию «Слуга народа» на местных выборах в областные советы готовы отдать свои голоса всего 16% граждан, которые определились и готовы голосовать.