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Ракурс
Владимир Зеленский. Фото: Украинская правда

Зеленский призвал «слуг» перестать «стелить себе соломку»

20 сен 2020, 11:54
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Владимир Зеленский, президент Украины, призвал своих сопартийцев из «Слуги народа» перестать перекладывать ответственность на других и «стелить себе соломку».

По словам лидера государства, члены его партии обладают достаточным количеством времени, чтобы доказать свою эффективность. Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.


Отметим, что за последний месяц во фракции «Слуга народа» произошло два крупных скандала с исключением народных депутатов Гео Лероса и Александра Юрченко. Гео Лероса исключили из «Слуги народа» за публикацию так называемых «пленок Ермака», а Александр Юрченко попался на коррупции.

Напомним, ранее мы сообщали, что рейтинг президентской политсилы стремительно падает. Так, за партию «Слуга народа» на местных выборах в областные советы готовы отдать свои голоса всего 16% граждан, которые определились и готовы голосовать.

Источник: Ракурс


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