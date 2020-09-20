Володимир Зеленський. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n144061-zelenskyy-zaklykav-slug-prypynyty-stelyty-sobi-solomku.html

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Володимир Зеленський, президент України, закликав своїх однопартійців з «Слуги народу» припинити перекладати відповідальність на інших та «стелити собі соломку».

За словами лідера держави, члени його партії мають достатню кількість часу, щоб довести свою ефективність. Про це Володимир Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

Зауважимо, що за останній місяць у фракції «Слуга народу» зафіксували два великі скандали з виключенням народних депутатів Гео Лероса і Олександра Юрченка. Гео Лероса виключили з «Слуги народу» за публікацію так званих «плівок Єрмака», а Олександр Юрченко попався на корупції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рейтинг президентської політсили стрімко падає. Так, за партію «Слуга народу» на місцевих виборах в обласні ради готові віддати свої голоси всього 16% громадян, які визначилися і готові голосувати.