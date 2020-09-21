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Ракурс
Александр Юрченко (справа), фото: Александр Юрченко

Нардепа Юрченко арестовал ВАКС (ВИДЕО)

21 сен 2020, 20:16
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Александра Юрченко, народного депутата, которого НАБУ подозревает в получении и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды за внесение поправок в законодательство, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) приговорил к аресту с альтернативой внесения залога на сумму 3 млн 1 тыс. 656 грн.

Арестовали Юрченко на срок до 9 ноября. Соответствующее решение ВАКС принял сегодня, 21 сентября.

Если Юрченко внесет залог, на него будут распространяться следующие обязательства:


  • являться по первому вызову детектива, прокурора и суда;
  • не оставлять место жительства без разрешения;
  • сообщать об изменении места жительства и работы;
  • сдать документы, предоставляющие право на выезд из Украины;
  • воздерживаться от общения с другим подозреваемым в этом деле — его неофициальным помощником Иваном Фищенко;
  • носить электронный браслет.

Напомним, Юрченко сегодня в суде опроверг свою причастность к этому преступлению и заявил, что считает эту ситуацию «провокацией» со стороны групп влияния, которым он якобы перешел дорогу.

Источник: Ракурс


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