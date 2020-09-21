Александр Юрченко (справа), фото: Александр Юрченко

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Ракурс

Александра Юрченко, народного депутата, которого НАБУ подозревает в получении и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды за внесение поправок в законодательство, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) приговорил к аресту с альтернативой внесения залога на сумму 3 млн 1 тыс. 656 грн.

Арестовали Юрченко на срок до 9 ноября. Соответствующее решение ВАКС принял сегодня, 21 сентября.

Если Юрченко внесет залог, на него будут распространяться следующие обязательства:

являться по первому вызову детектива, прокурора и суда;

не оставлять место жительства без разрешения;

сообщать об изменении места жительства и работы;

сдать документы, предоставляющие право на выезд из Украины;

воздерживаться от общения с другим подозреваемым в этом деле — его неофициальным помощником Иваном Фищенко;

носить электронный браслет.

Напомним, Юрченко сегодня в суде опроверг свою причастность к этому преступлению и заявил, что считает эту ситуацию «провокацией» со стороны групп влияния, которым он якобы перешел дорогу.