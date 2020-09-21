Олександр Юрченко (праворуч), фото: Олександр Юрченко

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Олександра Юрченка, народного депутата, якого НАБУ підозрює в одержанні та підбурюванні до надання неправомірної вигоди за внесення правок до законодавства, Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) засудив до арешту з альтернативою внесення застави на суму 3 млн 1 тис. 656 грн.

Заарештували Юрченка на термін до 9 листопада. Відповідне рішення ВАКС ухвалив сьогодні, 21 вересня.

Якщо Юрченко внесе заставу, на нього поширюватимуться такі зобов’язання:

з’являтися за першим викликом детектива, прокурора та суду;

не залишати місце проживання без дозволу;

повідомляти про зміну місця проживання та роботи;

здати документи, які надають право на виїзд з України;

утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у цій справі — його неофіційним помічником Іваном Фіщенком;

носити електронний браслет.

Нагадаємо, Юрченко сьогодні в суді заперечив свою причетність до цього злочину та заявив, що вважає цю ситуацію «провокацією» з боку груп впливу, яким він нібито перейшов дорогу.