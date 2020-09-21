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Олександр Юрченко (праворуч), фото: Олександр Юрченко
Нардепа Юрченка арештував ВАКС (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n144131-nardepa-urchenka-areshtuvav-vaks-video.htmlРакурс
Олександра Юрченка, народного депутата, якого НАБУ підозрює в одержанні та підбурюванні до надання неправомірної вигоди за внесення правок до законодавства, Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) засудив до арешту з альтернативою внесення застави на суму 3 млн 1 тис. 656 грн.
Заарештували Юрченка на термін до 9 листопада. Відповідне рішення ВАКС ухвалив сьогодні, 21 вересня.
Якщо Юрченко внесе заставу, на нього поширюватимуться такі зобов’язання:
- з’являтися за першим викликом детектива, прокурора та суду;
- не залишати місце проживання без дозволу;
- повідомляти про зміну місця проживання та роботи;
- здати документи, які надають право на виїзд з України;
- утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у цій справі — його неофіційним помічником Іваном Фіщенком;
- носити електронний браслет.
Нагадаємо, Юрченко сьогодні в суді заперечив свою причетність до цього злочину та заявив, що вважає цю ситуацію «провокацією» з боку груп впливу, яким він нібито перейшов дорогу.
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