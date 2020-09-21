Во время акции «Национального корпуса» в Киеве, фото: «Укринформ»

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В Киеве сегодня, 21 сентября, активисты «Национального корпуса» пикетировали здания телеканалов «NewsOne», «112 Украина» и ZIK.

Эта акция была приурочена к началу Россией военных учений «Кавказ-2020», которые происходят неподалеку от границ Украины, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Активисты требовали, чтобы эти телеканалы прекратили свою работу. По мнению митингующих, эти СМИ являются инструментом влияния России на сознание жителей Украины.

В акции принимали участие несколько десятков человек. Они, в частности, установили возле зданий телеканалов «112 Украина» и ZIK инсоляции, на которых логотипы этих СМИ изображены на фоне шашки динамита с часовым механизмом.

В завершение акции активисты зажгли файеры у студии «112 Украина».

Акция прошла мирно.

Напомним, учения «Кавказ-2020» должны продолжаться в период с 21 по 26 сентября 2020 года на территории южных регионов РФ. На них запланировано участие сухопутных войск, Черноморского флота, авиации и сил противовоздушной обороны.