Під час акції «Національного корпусу» в Києві, фото: «Укрінформ»

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У Києві сьогодні, 21 вересня, активісти «Національного корпусу» пікетували будівлі телеканалів «NewsOne», «112 Україна» та ZIK.

Ця акція була приурочена до початку Росією військових навчань «Кавказ-2020», які відбуваються неподалік кордонів України, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Активісти вимагали, щоб ці телеканали припинили свою роботу. На думку мітингувальників, ці ЗМІ є інструментом впливу Росії на свідомість жителів України.

В акції брали участь кілька десятків осіб. Вони, зокрема, встановили біля будівель телеканалів «112 Україна» і ZIK інсоляції, на якій логотипи цих ЗМІ зображені на тлі шашки динаміту з годинниковим механізмом.

На завершення акції активісти запалили фаєри біля студії «112 Україна».

Акція пройшла мирно.

Нагадаємо, навчання «Кавказ-2020» мають тривати у період з з 21 по 26 вересня 2020 року на території південних регіонів РФ. На них запланована участь сухопутних військ, Чорноморського флоту, авіації та сил протиповітряної оборони.