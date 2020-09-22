ФСБ задержала в Крыму украинца за «экстремизм». Фото: iz.ru

https://racurs.ua/n144187-fsb-zaderjala-v-krymu-ukrainca-za-ekstremizm.html

Ракурс

Российская ФСБ в аннексированном Крыму задержала украинца и россиянина за «дестабилизацию ситуации и экстремизм».

Оккупанты заявляют, что гражданин Украины якобы призвал «к нарушению территориальной целостности России». Силовики утверждают, что якобы он распространял на территории Крыма листовки, которые содержали призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Его задержали 19 сентября. Об этом 22 сентября сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

А задержанный 21 сентября россиянин из Евпатории публично оправдывал призывы к терроризму. У гражданина РФ изъяли «компоненты взрывчатых веществ, предметы, внешне схожие с огнестрельным оружием и боеприпасами».

Обоих задержанных суд бросил в СИЗО. Пока неизвестно, на какой срок они арестованы.

Напомним, 31 августа в Крыму ФСБ провела обыски в домах крымских татар. После так называемых следственных действий против них возбудили уголовное дело по статье «о недоносительство».