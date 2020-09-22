ФСБ затримала в Криму українця за «екстремізм». Фото: iz.ru

https://racurs.ua/ua/n144187-fsb-zatrymala-v-krymu-ukrayincya-za-ekstremizm.html

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Російська ФСБ в анексованому Криму затримала українця і росіянина за «дестабілізацію ситуації та екстремізм».

Окупанти заявляють, що громадянин України нібито закликав «до порушення територіальної цілісності Росії». Силовики стверджують, що нібито він поширював на території Криму листівки, які містили заклики до порушення територіальної цілісності Російської Федерації. Його затримали 19 вересня. Про це 22 вересня повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу відомства.

А затриманий 21 вересня росіянин з Євпаторії публічно виправдовував заклики до тероризму. У громадянина РФ вилучили «компоненти вибухових речовин, предмети, зовні схожі з вогнепальною зброєю та боєприпасами».

Обох затриманих суд кинув у СІЗО. Наразі невідомо, на який термін їх заарештовано.

Нагадаємо, 31 серпня в Криму ФСБ провела обшуки в будинках кримських татар. Після так званих слідчих дій проти них порушили кримінальну справу за статтею «про неінформування».