Об успехах евроинтеграции Украины рассказал посол

Украина и ЕС. Фото: Евроинтеграционный портал

https://racurs.ua/n144198-evrointegraciya-ukrainy-budet-prodvigatsya-bez-bolshih-politicheskih-shagov-posol-es.html

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Евроинтеграция Украины может проходить несколько медленнее, чем предполагалось. В ближайшее время Европейский Союз не планирует никаких крупных политических шагов к дальнейшей интеграции Украины в ЕС.

Но в ЕС готовы помочь Украине приблизиться к Европе в аспектах экономики, стандартов, бизнеса и науки. Об этом заявил посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас в интервью «РБК-Украина».

Он рассказал, что сейчас ЕС не готов включать Украину в Европейский Союз, но европейские партнеры готовы всячески помогать с реформированием экономики, бизнеса, торговли и развитием науки.

Маасикас добавил, что Украина является европейской страной в историческом, культурном и многих других планах, поэтому поддержка со стороны Европейского Союза гарантирована.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина готовится к проведению очередного саммита Украина-ЕС 1 октября. На саммите ожидается подписание соглашения об «открытом небе» между Украиной и Европейским Союзом.

Ранее этому мешали проблемы между Великобританией и Испанией из-за статуса аэропорта Гибралтар. Но эта проблема исчезла с выходом Великобритании из Европейского Союза. Теперь свою формулировку о статусе аэропорта должна дать Испания.