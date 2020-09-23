Про успіхи євроінтеграції України розповів посол

ЄС. Фото: Євроінтеграційний портал

https://racurs.ua/ua/n144198-ievrointegraciya-ukrayiny-prosuvatymetsya-bez-velykyh-politychnyh-krokiv-posol-ies.html

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Євроінтеграція України може відбуватися дещо повільніше, ніж передбачалося. Найближчим часом Європейський Союз не планує ніяких великих політичних кроків для подальшої інтеграції України до ЄС.



Але у ЄС готові допомогти Україні стати ближчою до Європи в аспектах економіки, стандартів, бізнесу та науки. Про це заявив посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас в інтерв’ю для «РБК-Україна».

Він розповів, що наразі ЄС не готовий включати Україну до Європейського Союзу, але європейські партнери готові усіляко допомагати з реформуванням економіки, веденням бізнесу, торгівлею та розвитком науки.

Маасікас додав, що Україна є європейською країною в історичному, культурному та багатьох інших планах, тому підтримка з боку Європейського Союзу гарантована.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна готується до проведення чергового саміту Україна-ЄС 1 жовтня. На саміті очікується підписання угоди про «відкрите небо» між Україною та Європейським Союзом.

Раніше цьому заважали проблеми між Великою Британією та Іспанією через статус аеропорту Гібралтар. Але ця проблема зникла з виходом Великої Британії з Європейського Союзу. Тепер своє формулювання про статус аеропорту повинна дати Іспанія.