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Ракурс

Дебют в Лиге Европы двух украинских клубов откладывается. И «Колос» из Ковалевки, и «Десна» из Чернигова уступили соперникам в матчах за право сыграть в групповом раунде второго по престижности еврокубкового турнира.

В матче третьего квалификационного раунда «Колос» в гостях проиграл хорватской «Риеке» со счетом 2:0. Матч состоялся на стадионе «Руевица» под аккомпанемент сильного ливня, который в конце игры превратил поле в бассейн.

Команды решили все в дополнительное время. Голом отметился вышедший на замену Жоау Ешковал, а на 115 минуте Франко Андрияшевич удвоил преимущество в счете.

«Десна» проиграла на выезде немецкому «Вольфсбургу». Счет в игре открыл Жозу Гилявоги на 16 минуте поединка. Второй гол за «волков» забил уже в добавленное время матча Даниэль Гинчек, который вышел на замену.

Отметим, что украинская команда играли в меньшинстве с 60 минуты после того, как защитник Йоонас Тамм получил второе предупреждение. Для подопечных Александра Рябоконя это была дебютная игра в Лиге Европы.

Украину в еврокубках продолжают представлять донецкий «Шахтер», который будет играть в группе Лиги чемпионов, туда же может попасть киевское «Динамо», если по сумме двух матчей пройдет бельгийский «Гент». Бронзовый призер чемпионата луганская «Заря» сыграет в группе Лиги Европы.