Ліга Європи — чорний вечір українських клубів, фото — AFP

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Ракурс

Дебют у Лізі Європи двох українських клубів відкладається. І «Колос» з Ковалівки, і «Десна» з Чернігова поступилися суперникам у матчах за право зіграти у груповому раунді другого за престижністю єврокубкового турніру.

У матчі третього кваліфікаційного раунду «Колос» в гостях програв хорватській «Рієці» з рахунком 2:0. Матч відбувся на стадіоні «Руевіца» під акомпанемент сильної зливи, яка в кінці гри перетворила поле на басейн.

Команди вирішили усе в додатковий час. Голом відзначився Жоау Ешковал, що вийшов на заміну, а на 115 хвилині Франко Андріяшевіч подвоїв перевагу в рахунку.

«Десна» програла на виїзді німецькому «Вольфсбургу». Рахунок у грі відкрив Жозу Гілявогі на 16 хвилині поєдинку. Другий гол за «вовків» забив вже в доданий час матчу Даніель Гінчек, який вийшов на заміну.

Відзначимо, що українська команда грали в меншості з 60 хвилини після того, як захисник Йоонас Тамм отримав друге попередження. Для підопічних Олександра Рябоконя це була дебютна гра в Лізі Європи.

Україну в єврокубках продовжують представляти донецький «Шахтар», який гратиме у групі Ліги чемпіонів, туди ж може потрапити київське «Динамо», якщо за сумою двох матчів пройде бельгійський «Гент». Бронзовий призер чемпіонату луганська «Зоря» гратиме в групі Ліги Європи.