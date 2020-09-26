Ритуальное жертвоприношение. Фото: РБК

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Уникальное ритуальное погребение обнаружили археологи в Куэва-де-ла-Дехесильи на Юге Испании. Исследователи обнаружили два черепа, которые принадлежали мужчине и женщине.

Экспертиза установила, что женский череп частично трепанировали. Об этом сообщает «Популярная механика».

Отмечается, что само погребение разделено стеной, которая отделяет человеческие черепа от каменного алтаря со стелой. Ученые предполагают, что данный обряд был совершен в эпоху неолита. Ранее исследователям не удавалось обнаружить подобные жертвоприношения.





По словам археолога Даниэля Гарсия Риверо, находка открывает новые направления антропологических исследований, где жертвоприношения людей и животных могли быть связаны с культами предков и божественными молитвами во время памятных праздников.

Напомним, ранее мы сообщали, что круглые могилы, в которых были захоронены 350 человек, нашли в японском городе Осака. Находка уже получила название «гробница Умеда», потому что была найдена в районе Умеда города Осака. По оценкам археологов, это седьмое по размеру историческое захоронение города.