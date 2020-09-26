Ритуальне жертвоприношення. Фото: РБК

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Унікальне ритуальне поховання знайшли археологи в Куева-де-ла-Дехесільї на Півдні Іспанії. Дослідники відшукали два черепи, які належали чоловікові і жінці.

Експертиза встановила, що жіночий череп частково трепанували. Про це повідомляє «Популярная механика».

Зазначається, що саме поховання було розділене стіною, що відокремлює людські черепи від кам’яного вівтаря зі стелою. Вчені припускають, що даний обряд був здійснений в епоху неоліту. Раніше дослідникам не вдавалося виявити подібні жертвопринесення.



За словами археолога Даніеля Гарсіа Ріверо, знахідка відкриває нові напрямки антропологічних досліджень, де жертвопринесення людей і тварин могли бути пов’язані з культами предків і божественними молитвами під час пам’ятних свят.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що круглі могили, в яких були поховані 350 осіб, знайшли в японському місті Осака. Знахідка вже отримала назву «гробниця Умеда», тому що була знайдена в районі Умеда міста Осака. За оцінками археологів, це сьоме за розміром історичне поховання міста.