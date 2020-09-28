Авиакатастрофа рейса MH17 произошла в июле 2014 года, фото: Reuters

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Дело MH17 — расследование катастрофы пассажирского «Боинга» рейса MH17, сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года, находится на стадии судебных слушаний. Сегодня, 28 сентября, судебный процесс возобновился после нескольких недель перерыва.

Во время сегодняшнего заседания суда нидерландские адвокаты одного из фигурантов — бывшего боевика так называемой ДНР Олега Пулатова, сообщили, что встретились с ним в России, сообщает «Радіо Свобода».

По их словам, Пулатов отрицает свою причастность к поставке, перевозке, охране «Бука» или сбиванию «Бонга». Также он утверждает, что ему не известно об обстоятельствах катастрофы MH17, а сам он и его подчиненные не контактировали с «Буком».

Адвокаты также заявили, что на основании полученной от клиента информации подготовят в суд новые ходатайства. Срок их подачи — 2 ноября.

Председательствующий судья Хендрик Стейнхауз заявил, что слушания в этом деле продолжатся 3 ноября, сообщает агентство «РБК-Украина».

До этой даты защита должна предоставить свои окончательные запросы относительно дополнительного расследования.

«Боинг-777» рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года возле города Торез Донецкой области. Следствие считает, что он был сбит из установки «Бук», которую из России доставили на контролируемую боевиками территорию Украины.

Напомним, в июне были обнародованы записи перехваченных разговоров, которые снимают вопрос, кто именно сбил «Боинг» рейса MH17.