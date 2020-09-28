Авіакатастрофа рейсу MH17 сталася в липні 2014 року, фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n144426-sprava-mh17-stalo-vidomo-koly-prodovjatsya-sluhannya.html

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Справа MH17 — розслідування катастрофи пасажирського «Боїнга» рейсу MH17, збитого в небі над Донбасом у липні 2014 року, перебуває на стадії судових слухань. Сьогодні, 28 вересня, судовий процес поновився після кількатижневої перерви.

Під час сьогоднішнього засідання суду нідерландські адвокати одного з фігурантів — колишнього бойовика так званої ДНР Олега Пулатова, повідомили, що зустрілися з ним у Росії, повідомляє «Радіо Свобода».

За їхніми словами, Пулатов заперечує свою причетність до постачання, перевезення, охорони «Бука» або збиття «Бонга». Також він стверджує, що йому не відомо про обставини катастрофи MH17, а сам він та його підлеглі не контактували з «Буком».

Адвокати також заявили, що на підставі отриманої від клієнта інформації підготують до суду нові клопотання. Термін їх подачі — 2 листопада.

Головуючий суддя Хендрік Стейнхауз заявив, що слухання у цій справі продовжаться 3 листопада, повідомляє агентство «РБК-Україна».

До цієї дати захист має надати свої остаточні запити щодо додаткового розслідування.

«Боїнг-777» рейсу MH17 був збитий 17 липня 2014 року неподалік міста Торез Донецької області. Слідство вважає, що він був збитий з установки «Бук», яку з Росії доставили на контрольовану бойовиками територію України.

Нагадаємо, в червні були оприлюднені записи перехоплених розмов, які знімають питання, хто саме збив «Боїнг» рейсу MH17.