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Авакова просят штрафовать нардепов — стала известна причина

Авакова просят штрафовать нардепов — стала известна причина

29 сен 2020, 14:01
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Народные избранники во время пленарных заседаний Верховной Рады продолжают игнорировать карантинные меры, обязывающие носить маску и соблюдать дистанцию. Об этом 29 сентября в сессионном зале заявил заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Я обращаюсь к депутатам с большой просьбой соблюдать меры эпидемиологической безопасности. Прошу надеть маски, которые защитят и вас, и коллег, которые находятся возле вас. Кроме этого, я уже устал повторять… Я хочу обратиться к министру внутренних дел Арсену Авакову, чтобы в конце концов начали штрафовать народных депутатов за невыполнение ими требований о средствах индивидуальной гигиены, — заявил Стефанчук.


Нардепи у Верховній Раді 29 вересня

Напомним, 29 сентября Верховная Рада Украины вернулась к работе в формате пленарных заседаний. Однако сегодня депутаты не отличаются особой активностью. У них уже было дво перерыва в работе с 11.15 до 11.50 и с 11.50 до 12.30.

Источник: Ракурс


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