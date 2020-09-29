Авакова просять оштрафувати нардепів за відсутність масок у Верховній Раді — новини політики

https://racurs.ua/ua/n144456-avakova-prosyat-oshtrafuvaty-nardepiv-za-vidsutnist-masok-u-radi.html

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Народні обранці під час пленарних засідань Верховної Ради продовжують ігнорувати карантинні заходи, які зобов’язують носити маску та дотримуватися дистанції. Про це 29 вересня у сесійній залі заявив заступник спікера Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Я звертаюся до депутатів з великим проханням дотримуватися заходів протиепідеміологічної безпеки. Прошу вдягнути маски, які захистять і вас, і колег, котрі перебувають біля вас. Окрім цього, я вже втомився повторювати… я хочу звернутися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, щоб врешті решт почали штрафувати народних депутатів за невиконання ними вимог щодо засобів індивідуальної гігієни, — заявив Стефанчук.



Нагадаємо, 29 вересня Верховна Рада України повернулася до роботи у форматі пленарних засідань. Проте сьогодні депутати не відзначаються особливою активністю. Вони вже мали дві перерви у роботі із 11.15 до 11.50 та із 11.50 до 12.30.