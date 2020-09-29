В столице почтили жертв трагедии Бабьего Яра. Фото: president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский в 79 годовщину трагедии Бабьего Яра почтил память жертв нацизма.

Глава государства возложил цветы к памятнику «Гражданам и военнопленным, расстрелянным нацистами в Бабьем Яру». Он подчеркнул, что украинцы не имеют права забыть эти страшные преступления, чтобы больше никогда ничего похожего не произошло по отношению ни к одной национальности. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба Офиса президента.

Мы склоняем голову перед всеми жертвами Бабьего Яра. И не имеем права забыть эти страшные преступления. Никогда снова, — заявил Зеленский.

После церемонии представители Украины и президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на собственной странице в Facebook отметил, что трагедия в Бабьем Яру стала одной из самых ужасных трагедий в истории человечества.

В течение нескольких дней сентября 1941 года нацисты расстреляли в Бабьем Яру более 30 тыс. киевских евреев. За два года нацистской оккупации в урочище оборвались жизнь более чем 100 тыс. человек разных национальностей. Светлая память погибшим в Бабьем Яру, — говорится в сообщении.

Городской голова Киева Виталий Кличко убеждает, что в столице будет создан мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр». Кличко уверяет, что он будет такого же уровня, как Яд Вашем в Иерусалиме и мемориал Холокоста в Вашингтоне.

Пока живет память о тех событиях, пока помним каждую жертву, каждого праведника мира, Холокост не повторится. Ни для евреев, ни для крымских татар, ни для украинцев, ни для любых народов мира! — написал он в Telegram.

Напомним, украинские евреи считают, что проект мемориального центра Холокоста «Бабий Яр», который финансировали российские миллиардеры, может стать источником российской пропаганды в Украине.