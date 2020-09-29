У столиці вшанували жертв трагедії Бабиного Яру. Фото: president.gov.ua

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Президент Володимир Зеленський у 79 роковини трагедії Бабиного Яру вшанував пам’ять жертв нацизму.

Глава держави поклав квіти до пам’ятника «Громадянам і військовополоненим, розстріляним нацистами у Бабиному Яру». Він наголосив, що українці не мають права забути ці страшні злочини, щоб більше ніколи нічого схожого не відбулося стосовно жодної національності. Про це 29 вересня повідомила прес-служба Офісу президента.

Ми схиляємо голову перед усіма жертвами Бабиного Яру. І не маємо права забути ці страшні злочини. Ніколи знову, — заявив Зеленський.

Після церемонії вшанування представники України та президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на власній сторінці у Facebook зазначив, що трагедія в Бабиному Яру стала однією із найжахливіших трагедій в історії людства.

Упродовж кількох днів вересня 1941 року нацисти розстріляли в Бабиному Яру понад 30 тис. київських євреїв. За два роки нацистської окупації в урочищі обірвалося життя більш ніж 100 тис. людей різних національностей. Світла пам’ять загиблим у Бабиному Яру, — йдеться у повідомленні.

Міський голова Києва Віталій Кличко переконує, що в столиці буде створений меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр». Кличко запевняє, що він буде такого ж рівня, як Яд Вашем в Єрусалимі та меморіал Голокосту у Вашингтоні.

Поки живе пам’ять про ті події, поки пам’ятаємо кожну жертву, кожного праведника світу, Голокост не повториться. Ні для євреїв, ні для кримських татар, ні для українців, ні для будь-яких народів світу! — написав він у Telegram.

Нагадаємо, українські євреї вважають, що проект меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», який фінансували російські мільярдери, може стати джерелом російської пропаганди в Україні.