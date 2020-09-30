Аваков должен гарантировать честные выборы, заявили в Раде — местные выборы 2020

https://racurs.ua/n144495-avakov-doljen-garantirovat-chestnye-vybory-zayavili-v-rade.html

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Местные выборы, которые запланированы на 25 октября 2020 года, должны быть демократичными и прозрачными. Ответственность за проведение честных выборов в Верховной Раде возложили на главу Министерства внутренних дел Арсена Авакова.

Требуем от Авакова гарантий честных выборов. Потому что Украина возвращается во времена Януковича. Сегодня в избирательных комиссиях… власть пытается разделить списки партий в зависимости от их лояльности к власти, — заявила в ходе выступления за парламентской трибуной депутат от «ЕС» Ирина Геращенко.

По словам политика, сейчас в Кременчуге Территориальная избирательная комиссия, которую «полностью контролирует одна олигархическая группа», запрещает «ЕС» регистрировать избирательный список.

Мэра Умани не регистрируют только потому, что он посмел выступить против неуклюжести власти в борьбе с коронавирусом. Мы требуем от всех, кто отвечает за честные выборы, сделать все, чтобы последние честные выборы у нас не закончились вместе с эпохой Порошенко, — резюмировал нардеп.

Напомним, во время президентской кампании в 2019 году министр внутренних дел Арсен Аваков выступал негласным гарантом передачи власти от пятого главы государства Петра Порошенко к Владимиру Зеленскому.