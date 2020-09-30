Аваков має гарантувати чесні вибори, заявили у Раді

Аваков має забезпечити чесні вибори, заявили у Раді

https://racurs.ua/ua/n144495-avakov-maie-garantuvaty-chesni-vybory-zayavyly-u-radi.html

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Місцеві вибори, які заплановані на 25 жовтня 2020 року, повинні відбутися у демократичний і прозорий спосіб. Відповідальність за проведення чесних виборів у Верховній Раді поклали на главу Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова.

Вимагаємо від Авакова гарантій чесних виборів. Тому що Україна повертається в часи Януковича. Те, що відбувається сьогодні у виборчих комісіях, коли влада намагається сегрегувати цілі списки за тим, чи лояльні вони до влади чи ні, — заявила за парламентською трибуною депутат від «ЄС» Ірина Геращенко.

За словами політика, нині у Кременчуці Територіальна виборча комісія, яку «повністю контролює одна олігархічна група», забороняє «ЄС» реєструвати виборчий список.

Мера Умані не реєструють тільки тому, що він сміє виступити проти недолугості влади у боротьбі з коронавірусом. Ми вимагаємо від усіх, хто відповідає за чесні вибори, зробити все, щоб останні чесні вибори у нас не закінчилися разом з епохою Порошенка, — резюмував нардеп.

Нагадаємо, під час президентської кампанії у 2019 році міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступав негласним гарантом передачі влади від п’ятого очільника держави Петра Порошенка до Володимира Зеленського.