Депутаты приняли закон о «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови»

https://racurs.ua/n144500-zakon-o-donorstve-krovi-prinyala-rada.html

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Верховная Рада во втором чтении приняла закон «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови» (законопроект № 3648).

За соответствующее решение проголосовал 251 народный депутат. Об этом сообщается на сайте Рады.

В случае вступления в силу данного закона утрачивает силу закон «О донорстве крови и ее компонентов».

Новый закон призван адаптировать украинское законодательство в этой сфере к правовой системе Европейского Союза.

Его задача определить правовые и организационные основы государственной политики по заготовке, тестированию, переработке, хранению и распределению донорской крови и ее компонентов.

Закон также нормирует вопросы функционирования системы крови, определяет стандарты ее безопасности и качества, а также регулирует вопросы безопасности доноров и пациентов.

В пояснительной записке этого законопроекта отмечается, что ряд проблем функционирования системы донорской крови в Украине нуждаются в неотложном решении, поскольку в последние годы наблюдается критическое снижение объемов заготовки донорской крови и ее компонентов, что особенно критично в условиях вооруженного конфликта с Россией.

Это происходит, в частности, за счет снижения количества бесплатных добровольных доноров, — отмечается в пояснительной записке.

Напомним, из-за инфицирования ряда депутатов и работников аппарата Верховной Рады коронавирусом, парламент прекращает работу в октябре в формате пленарных заседаний.