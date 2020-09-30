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Депутаты приняли закон о «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови»
Закон о донорстве крови приняла Радаhttps://racurs.ua/n144500-zakon-o-donorstve-krovi-prinyala-rada.htmlРакурс
Верховная Рада во втором чтении приняла закон «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови» (законопроект № 3648).
За соответствующее решение проголосовал 251 народный депутат. Об этом сообщается на сайте Рады.
В случае вступления в силу данного закона утрачивает силу закон «О донорстве крови и ее компонентов».
Новый закон призван адаптировать украинское законодательство в этой сфере к правовой системе Европейского Союза.
Его задача определить правовые и организационные основы государственной политики по заготовке, тестированию, переработке, хранению и распределению донорской крови и ее компонентов.
Закон также нормирует вопросы функционирования системы крови, определяет стандарты ее безопасности и качества, а также регулирует вопросы безопасности доноров и пациентов.
В пояснительной записке этого законопроекта отмечается, что ряд проблем функционирования системы донорской крови в Украине нуждаются в неотложном решении, поскольку в последние годы наблюдается критическое снижение объемов заготовки донорской крови и ее компонентов, что особенно критично в условиях вооруженного конфликта с Россией.
Это происходит, в частности, за счет снижения количества бесплатных добровольных доноров, — отмечается в пояснительной записке.
Напомним, из-за инфицирования ряда депутатов и работников аппарата Верховной Рады коронавирусом, парламент прекращает работу в октябре в формате пленарных заседаний.
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