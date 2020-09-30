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Ракурс
Депутати ухвалили закон про «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові»

Закон про донорство крові ухвалила Рада

30 вер 2020, 12:56
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Верховна Рада в другому читанні ухвалила закон «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» (законопроект № 3648).

За відповідне рішення проголосував 251 народний депутат. Про це повідомляється на сайті Ради.

В разі набуття чинності цим законом втратить чинність закон «Про донорство крові та її компонентів».

Новий закон покликаний адаптувати українське законодавство у цій сфері до правової системи Європейського Союзу.

Його завдання визначити правові та організаційні засади державної політики щодо заготівлі, тестування, переробки, зберігання та розподілу донорської крові і її компонентів.

Закон також унормовує питання функціонування системи крові, визначає стандарти її безпеки та якості, а також врегульовує питання безпеки донорів та пацієнтів.

У пояснювальній записці цього законопроекту зазначається, що низка проблем щодо функціонування системи донорської крові в Україні потребують нагального вирішення, оскільки в останні роки спостерігається критичне зниження обсягів заготівлі донорської крові та її компонентів, що особливо критично в умовах збройного конфлікту з Росією.


Це відбувається, зокрема, й за рахунок зниження кількості безоплатних добровільних донорів, — наголошується в пояснювальній записці.

Нагадаємо, через інфікування низки депутатів та працівників апарату Верховної Ради коронавірусом, парламент припиняє роботу в жовтні у форматі пленарних засідань.

Джерело: Ракурс


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