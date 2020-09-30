«Голос» повздорил с ОПЗЖ в Раде — Вы украли все, что можно было украсть в Украине — новости политики

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В Верховной Раде 30 сентября не обошлось без словесных перепалок между политическими оппонентами — нардепами от ОПЗЖ и «Голоса». При рассмотрении поправок к законопроекту о донорстве крови депутат от ОПЗЖ Михаил Папиев выступил с критикой в адрес фракции «Голос», которая поддерживала принятие этого проекта закона.

Я не представляю, как комитет склеит этот закон, учитывая поправки, которые мы только что приняли… Научно-экспертное управление указало на нарушение шести статей Конституции… Я удивляюсь, с какой назойливостью голосует фракция «Голос» — они всегда одевают вышиванки, когда хотят что-то украсть… Это воровский закон, — заявил Папиев.

Заявление политика прокомментировали нардепы от «Голоса».

Я хочу напомнить партии ОПЗЖ и бывшей Партии регионов, что они украли все, что можно было украсть в этой стране. Воровать уже нечего. Кроме этого, я хочу напомнить, что фракция, которая сидит справа от меня, является крупнейшей индустриальной группой в парламенте с оборотом и капитализацией более 10 млрд грн их бизнеса. Поэтому говорите это себе, — заявила нардеп от «Голоса» Юлия Клименко.



Напомним, 30 сентября Верховная Рада приняла законопроект «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови» (№ 3648). Он призван адаптировать украинское законодательство в этой сфере к правовой системе Европейского Союза. Его задача определить правовые и организационные основы государственной политики по заготовке, тестированию, переработке, хранению и распределению донорской крови и ее компонентов.

Закон также нормирует вопросы функционирования системы крови, определяет стандарты ее безопасности и качества, а также регулирует вопросы безопасности доноров и пациентов.