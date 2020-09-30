“Голос” почубився з ОПЖЗ у Раді — Ви вкрали все, що можна було вкрасти в Україні — новини політики

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У Верховній Раді 30 вересня не обійшлося без словесних перепалок між політичними опонентами — нардепами від ОПЗЖ та «Голосу». Під час розгляду правок до законопроекту про донорство крові депутат від ОПЗЖ Михайло Папієв виступив з критикою на адресу фракції «Голос», яка підтримувала ухвалення цього проекту закону.

Я не уявляю, як комітет склеїть цей закон, зважаючи на правки, які ми щойно ухвалили… Науково-експертне управління вказало на порушення шести статей Конституції цим законопроектом. Я дивуюся, з якою настирливістю голосує фракція «Голос» — вони завжди одягають вишиванки, коли хочуть щось вкрасти… Це воровський закон, — заявив Папієв.

Цю заяву прокоментували нардепи від «Голосу».

Я хочу нагадати партії ОПЗЖ і колишній Партії регіонів, що вони вкрали все, що можна було вкрасти у цій країні. Красти вже немає що. Окрім цього, я хочу нагадати, що фракція, яка сидить справа від мене, є найбільшою індустріальною групою у парламенті з оборотом і капіталізацією понад 10 млрд грн їхніх бізнесів. Тому кажіть це собі, — заявила нардеп від «Голосу» Юлія Клименко.

Нагадаємо, 30 вересня Верховна Рада ухвалила законопроект «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» (законопроект № 3648). Він покликаний адаптувати українське законодавство у цій сфері до правової системи Європейського Союзу. Його завдання визначити правові та організаційні засади державної політики щодо заготівлі, тестування, переробки, зберігання та розподілу донорської крові і її компонентів.

Закон також унормовує питання функціонування системи крові, визначає стандарти її безпеки та якості, а також врегульовує питання безпеки донорів та пацієнтів.