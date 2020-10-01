Пожары на Луганщине — у Зеленского заявили о наличии средств для тушения, Аваков отрицает

https://racurs.ua/n144549-sil-i-tehniki-dlya-tusheniya-pojarov-hvataet-govoryat-u-zelenskogo-avakov-otricaet.html

Ракурс

Масштабный лесной пожар продолжает бушевать на Луганщине. 1 октября правоохранители подтвердили, что жертвами огненной стихии стали уже шесть человек. Пожары в Луганской области пытаются обуздать спасатели Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, Нацполиция и другие силовые подразделения.

Правда в том, что нам не хватает технических возможностей. И мы еще летом обратились в парламент, — заявил министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в эфире одного из украинских телеканалов, пишет «РБК-Украина».

Глава МВД также добавил, что на место тушения пожаров сброшены все силы.

Вместе с тем, 1 октября Офис президента обнародовал сообщение о пожарах на Луганщине, в котором было сказано следующее:

По состоянию на данный момент сил и средств для ликвидации пожаров хватает.

В то же время у Зеленского обратились в Верховную Раду с просьбой при рассмотрении госбюджета на 2021 год учесть потребность в увеличении расходов на сектор обороны и ГСЧС.

Работники именно этой службы занимаются спасением людей. Призывы к экономии за счет, среди прочего, наших спасателей, а вместе с ними — и всего сектора безопасности, расцениваем как особо безответственные и циничные, — резюмировали в ОПУ.

Напомним, в результате пожаров на Луганщине уже погибли шесть человек, еще 12 — были госпитализированы. Всего горели 32 населенных пункта. 1 октября пожарные пытаются локализовать 64 очага возгорания. Процесс тушения пожаров осложняет очень сильный ветер. Стихия в Луганской области повредила 250 домов в восьми населенных пунктах. Из эпицентра пожаров были эвакуированы 1 тыс. человек.