Пожежі на Луганщині — у Зеленського заявили про наяність засобів для гасіння, Аваков заперечив

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Масштабна лісова пожежа продовжує вирувати на Луганщині. 1 жовтня правоохоронці підтвердили, що жертвами вогняної стихії стали вже шестеро осіб. Пожежі в Луганській області намагаються приборкати рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій, Нацполіція та інші силові підрозділи.

Правда в тому, що нам не вистачає технічних можливостей. І ми ще влітку звернулися до парламенту, — заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі одного з українських телеканалів, пише «РБК-Україна».

Глава МВС також додав, що на місце гасіння пожеж скинуті всі сили.

Разом з тим, 1 жовтня Офіс президента оприлюднив повідомлення щодо пожеж на Луганщині, в якому було сказано наступне:

Станом на цей час сил і засобів для ліквідації пожеж вистачає.

Водночас у Зеленського звернулися до Верховної Ради з проханням під час розгляду держбюджету на 2021 рік врахувати потребу у збільшенні видатків на сектор оборони та ДСНС.

Працівники саме цієї служби займаються порятунком людей. Заклики до економії за рахунок, серед іншого, наших рятувальників, а разом з ними — й усього сектору безпеки, розцінюємо як особливо безвідповідальні та цинічні, — резюмували в ОПУ.

Нагадаємо, внаслідок пожеж на Луганщині вже загинуло шестеро осіб, ще 12 осіб було госпіталізовано. Всього горіли 32 населених пункти. 1 жовтня вогнеборці намагаються локалізувати 64 вогнища. Процес гасіння пожеж ускладнює дуже сильний вітер. Стихія в Луганській області вже пошкодила 250 будинків у восьми населених пунктах. З епіцентру пожеж було евакуювано 1 тис. осіб.