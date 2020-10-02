Когда начнутся осенние каникулы, сообщили в Минздраве

Осенние каникулы. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n144608-kogda-nachnutsya-osennie-kanikuly-soobschili-v-minzdrave.html

Ракурс

Осенние каникулы для школьников могут начаться на 10 дней раньше, чем было запланировано. Перенос графика каникул поможет организовать подготовку к выборам и сами выборы, которые обычно проходят на избирательных участках в учебных заведениях.

Поскольку в школах действует запрет на посещение детей даже родителями, каникулы обеспечат избежание контакта между детьми и потенциально больными коронавирусом. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время круглого стола.

По его словам, в предвыборный период для детей и участников избирательного процесса организуют отдельные входы в учебное заведение.

Как известно, осенние каникулы в школах Министерство здравоохранения предлагало ввести в четверг, 22 октября, а закончиться они должны были в пятницу, 30 октября. Такие рамки были установлены из-за местных выборов, которые состоятся 25 октября.

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за того, что избирательные комиссии будут размещаться в школах, ученики школ могут быть отправлены на короткие каникулы 25 октября. Сейчас Министерство здравоохранения Украины разрабатывает совместно с Центральной избирательной комиссией механизм, как провести выборы комфортно и безопасно в условиях эпидемии коронавируса.