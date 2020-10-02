Коли розпочнуться осінні канікули, повідомили у МОЗ

Осінні канікули. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144608-koly-rozpochnutsya-osinni-kanikuly-povidomyly-u-moz.html

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Осінні канікули для школярів можуть розпочатися на 10 днів раніше, ніж було заплановано. Перенесення графіку канікул допоможе організувати підготовку до виборів та самі вибори, які зазвичай проходять на виборчих дільницях у навчальних закладах.

Оскільки у школах діє заборона на відвідування дітей навіть батьками, канікули забезпечать уникнення контакту між дітьми та потенційно хворими на коронавірус. Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час круглого столу.

За його словами, на передвиборчий період для дітей та учасників виборчого процесу організують різні входи до навчального закладу.

Як відомо, осінні канікули в школах Міністерство охорони здоров’я пропонувало запровадити у четвер, 22 жовтня, а вихід з канікул запланували на п’ятницю, 30 жовтня. Такі рамки було встановлено через місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що виборчі комісії будуть розміщуватися в школах, тому учні шкіл можуть бути відправлені на короткі канікули 25 жовтня. Зараз Міністерство охорони здоров’я України розробляє спільно з Центральною виборчою комісією механізм, як провести вибори комфортно і безпечно в умовах епідемії коронавірусу.