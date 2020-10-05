Смертельное ДТП в Броварах устроил пьяный полицейский — как отреагировала Нацполиция

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Смертельное ДТП в Броварах вечером 4 октября устроил пьяный сотрудник Национальной полиции. Нетрезвый правоохранитель сбил на пешеходном переходе двух женщин — маму и дочь. После этого водитель пытался скрыться с места аварии и влетел в дерево.

Водитель «Фольксвагена», находясь за рулем в состоянии опьянения, на пешеходном переходе сбил двух женщин. В дальнейшем он, проехав еще полсотни метров, врезался в дерево, — говорится в официальном сообщении Нацполиции.

Там также пообещали снять с должности его непосредственного руководителя и содействовать в расследовании причин аварии.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, за рулем автомобиля находился участковый офицер Деснянского управления полиции Киева. Его уже уволили из органов.

Кроме этого, правоохранители обещают «всячески способствовать представителям Госбюро расследований в установлении причин и обстоятельств ДТП в Броварах».

Напомним, в августе 2018 года на Львовщине пьяный полицейский столкнулся со скутером. Двое ребят — 18-летний водитель скутера и его 19-летний пассажир — погибли на месте аварии.