Смертельну ДТП у Броварах скоїв п’яний поліцейський — як відреагувала Нацполіція

П’яний поліцейський скоїв смертельну ДТП у Броварах — як відреагувала Нацполіція (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n144685-p-yanyy-policeyskyy-skoyiv-smertelnu-dtp-u-brovarah-yak-vidreaguvala-nacpoliciya-foto.htmlРакурс
Смертельну ДТП у Броварах ввечері 4 жовтня влаштував п’яний співробітник Національної поліції. Нетверезий правоохоронець збив на пішохідному переході двох жінок — матір та доньку. Після цього водій намагався втекти з місця аварії та влетів у дерево.
Водій «Фольксвагена», перебуваючи за кермом у стані сп’яніння, на пішохідному переході збив двох жінок. У подальшому він, проїхавши ще пів сотні метрів, зіткнувся з деревом, — йдеться в офіційному повідомленні Нацполіції.
Там також пообіцяли зняти з посади його безпосереднього керівника та сприяти у розслідуванні причин аварії.
За словами очільника Нацполіції Ігора Клименка, за кермом автомобіля перебував дільничний офіцер Деснянського управління поліції Києва. Його вже звільнили з органів.
Окрім цього, правоохоронці обіцяють «всіляко сприяти представникам Держбюро розслідувань у встановленні причин і обставин ДТП у Броварах».
Нагадаємо, у серпні 2018 року на Львівщині п’яний поліцейський зіткнувся зі скутером. Двоє хлопців — 18-річний водій скутера та його 19-річний пасажир — загинули на місці аварії.