Смертельну ДТП у Броварах скоїв п’яний поліцейський — як відреагувала Нацполіція

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Смертельну ДТП у Броварах ввечері 4 жовтня влаштував п’яний співробітник Національної поліції. Нетверезий правоохоронець збив на пішохідному переході двох жінок — матір та доньку. Після цього водій намагався втекти з місця аварії та влетів у дерево.

Водій «Фольксвагена», перебуваючи за кермом у стані сп’яніння, на пішохідному переході збив двох жінок. У подальшому він, проїхавши ще пів сотні метрів, зіткнувся з деревом, — йдеться в офіційному повідомленні Нацполіції.

Там також пообіцяли зняти з посади його безпосереднього керівника та сприяти у розслідуванні причин аварії.

За словами очільника Нацполіції Ігора Клименка, за кермом автомобіля перебував дільничний офіцер Деснянського управління поліції Києва. Його вже звільнили з органів.

Окрім цього, правоохоронці обіцяють «всіляко сприяти представникам Держбюро розслідувань у встановленні причин і обставин ДТП у Броварах».

Нагадаємо, у серпні 2018 року на Львівщині п’яний поліцейський зіткнувся зі скутером. Двоє хлопців — 18-річний водій скутера та його 19-річний пасажир — загинули на місці аварії.