Зеленский окружил себя «щенками», ворующими со стола — экс-генпрокурор

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Ракурс

Руслан Рябошапка, бывший глава Офиса генпрокурора, назвал причину своей отставки. По его мнению, президент Владимир Зеленский избавляется от всех нелояльных к нему людей.

Зеленский не смог работать с людьми, которые не на 100% его не на 100% лояльны и готовы выполнять любую его прихоть. Как щенки, виляющие хвостиком. Он всех людей, которые способны были ему сказать «нет» и не согласиться с ним, поувольнял, — заявил Рябошапка в интервью «Украинской правде».

По его мнению, сейчас глава государства остался «в окружении своих щенков».

А они, как только он отвернется, начинают что-то тянуть со стола. Хотя, может, Зеленский уже и не отворачивается. Не знаю, — заявил бывший генпрокурор.

Напомним, ранее Рябошапка связал свою отставку с заявлениями Ирины Венедиктовой, которая была «одной из тех, кто постоянно „вкладывал“ в уши Зеленскому и главе Офиса президента о необходимости замены генпрокурора».