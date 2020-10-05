Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зеленський оточив себе “цуциками”, які крадуть зі столу — екс-генпрокурор

Зеленський оточив себе «цуциками», які крадуть зі столу — екс-генпрокурор

5 жов 2020, 15:05
999

Руслан Рябошапка, колишній очільник Офісу генпрокурора, назвав причину своєї відставки. На його думку, президент Володимир Зеленський позбувається усіх нелояльних до нього людей.

Зеленський не зміг працювати з людьми, які не на 100% його, не на 100% лояльні і готові виконувати будь-яку його забаганку. Як цуцики, які так виляють хвостиком. Він усіх людей, які здатні були йому сказати «ні» і не погодитись із ним, позвільняв, — заявив Рябошапка в інтерв’ю «Українській правді».

На його думку, зараз глава держави залишився «в оточенні своїх цуциків».

А вони, щойно він відвернеться, починають щось тягнути зі столу. Хоча, може, Зеленський уже й не відвертається. Не знаю, — заявив колишній генпрокурор.


Рябошапка також додав, що з моменту свого звільнення він не спілкувався із президентом.

Нагадаємо, раніше Рябошапка пов’язав свою відставку із заявами Ірини Венедіктової, яка була «однією з тих, хто постійно „вкладав“ у вуха Зеленському і очільнику Офісу президента про необхідність заміни генпрокурора».


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів