Зеленський оточив себе “цуциками”, які крадуть зі столу — екс-генпрокурор

https://racurs.ua/ua/n144708-zelenskyy-otochyv-sebe-cucykamy-yaki-kradut-zi-stolu-eks-genprokuror.html

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Руслан Рябошапка, колишній очільник Офісу генпрокурора, назвав причину своєї відставки. На його думку, президент Володимир Зеленський позбувається усіх нелояльних до нього людей.

Зеленський не зміг працювати з людьми, які не на 100% його, не на 100% лояльні і готові виконувати будь-яку його забаганку. Як цуцики, які так виляють хвостиком. Він усіх людей, які здатні були йому сказати «ні» і не погодитись із ним, позвільняв, — заявив Рябошапка в інтерв’ю «Українській правді».

На його думку, зараз глава держави залишився «в оточенні своїх цуциків».

А вони, щойно він відвернеться, починають щось тягнути зі столу. Хоча, може, Зеленський уже й не відвертається. Не знаю, — заявив колишній генпрокурор.



Рябошапка також додав, що з моменту свого звільнення він не спілкувався із президентом.

Нагадаємо, раніше Рябошапка пов’язав свою відставку із заявами Ірини Венедіктової, яка була «однією з тих, хто постійно „вкладав“ у вуха Зеленському і очільнику Офісу президента про необхідність заміни генпрокурора».