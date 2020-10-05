Это предвыборный «срач», закрывайте метро — Полякова о карантинном уголовном деле, фото — Объектив

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Нарушение карантина в Харькове во время концерта Оли Поляковой расследует полиция. Певица прокомментировала уголовное производство по факту нарушения требований карантина, которое открыли в Нацполиции 4 октября.

Она записала видео, на котором была одета в халат, назвала обвинения в свой адрес предвыборным «срачем» и заявила, что с ней все в порядке.

Концерт ко Дню учителя в Харькове состоялся 3 октября. На него пришли примерно две тысячи человек. Артистка заверила, что «шум по поводу мероприятий и концертов связан непосредственно с предвыборным беспорядком».

Она считает, что запретить проводить концерты можно только в том случае, когда в Украине снова закроют метро, поскольку его ежедневно посещает гораздо больше людей, чем приходит на ее концерты.

Мне столько и за год не собрать. Берегите себе, не целуйтесь, носите маски и не читайте новости, особенно перед выборами, — заявила Полякова.



Сегодня глава Минздрава Максим Степанов также обвинил организаторов концерта и власть Харькова в нарушении карантина. Он считает недопустимым проводить такие мероприятия в условиях, когда Харьковская область является лидером по приросту новых инфицированных коронавирусом.