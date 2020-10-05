Це передвиборний «срач», закривайте метро — Полякова про карантинний кримінал на себе, фото — Об'єктив

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Порушення карантину у Харкові під час концерту Олі Полякової розслідує поліція. Співачка прокоментувала кримінальне провадження за фактом порушення вимог карантину, яке відкрили в Нацполіції 4 жовтня.

Вона записала відео, на якому була одягнена у халат, і назвала звинувачення на свою адресу передвиборчим «срачем».

Концерт до Дня вчителя у Харкові відбувся 3 жовтня. На нього прийшли приблизно дві тисячі людей.

Артистка запевнила, що «галас щодо заходів та концертів пов’язаний безпосередньо з передвиборчим безладом».

Вона вважає, що заборонити проводити концерти можна тільки у тому випадку, коли в Україні знову закриють метро, адже його щодня відвідує набагато більше людей, ніж приходить на її концерти.

Мені стільки і за рік не зібрати. Бережіть себе, не цілуйтеся, носіть маски і не читайте новини, особливо перед виборами, — заявила Полякова.

Сьогодні очільник МОЗ Максим Степанов також звинуватив організаторів концерту та владу Харкова у порушенні карантину. Він вважає неприпустимим проводити такі заходи в умовах, коли Харківська область є лідером щодо приросту нових інфікованих на коронавірус.