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Ракурс
Це передвиборний «срач», закривайте метро — Полякова про карантинний кримінал на себе, фото — Об'єктив

Це передвиборний «срач», закривайте метро — Полякова про карантинний кримінал на себе (ВІДЕО)

5 жов 2020, 15:12
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Порушення карантину у Харкові під час концерту Олі Полякової розслідує поліція. Співачка прокоментувала кримінальне провадження за фактом порушення вимог карантину, яке відкрили в Нацполіції 4 жовтня.

Вона записала відео, на якому була одягнена у халат, і назвала звинувачення на свою адресу передвиборчим «срачем».

Концерт до Дня вчителя у Харкові відбувся 3 жовтня. На нього прийшли приблизно дві тисячі людей.

Артистка запевнила, що «галас щодо заходів та концертів пов’язаний безпосередньо з передвиборчим безладом».

Вона вважає, що заборонити проводити концерти можна тільки у тому випадку, коли в Україні знову закриють метро, адже його щодня відвідує набагато більше людей, ніж приходить на її концерти.


Мені стільки і за рік не зібрати. Бережіть себе, не цілуйтеся, носіть маски і не читайте новини, особливо перед виборами, — заявила Полякова.

Сьогодні очільник МОЗ Максим Степанов також звинуватив організаторів концерту та владу Харкова у порушенні карантину. Він вважає неприпустимим проводити такі заходи в умовах, коли Харківська область є лідером щодо приросту нових інфікованих на коронавірус.

Джерело: Ракурс


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